DELFI PETERBURIS | Kas venelased usuvad, et keegi võib presidendivalimistel Putini troonilt kukutada? Miks hääletamisele käega lüüakse?

Juba 18. märtsil toimuvad Venemaal presidendivalimised. Senise riigipea Vladimir Putini puhul on peamiseks küsimuseks, kui suurelt ta võidab. Ent, mida arvavad Peterburi inimesed? Vene Delfi on seal kohal ning tegi tänavaküsitluse.

Üks noorem mees sõnas, et tema toetab Putinit. Miks? "Mulle tundub, et tema presidendiks olemise ajal on elu muutunud palju paremaks. Praegu ei näe ma teisi kandidaate, kes võiksid meie majandust samamoodi stabiliseerida. Mulle meeldib ta inimesena," selgitas ta.

Teise Putini toetaja põhjendus oli, et Putinit tasub toetada, kuna ta teeb kõike heast südamest.

Samas üks noor naisterahvas märkis, et tema ei lähegi valima. "Ma ei näe selleks põhjust," ütles ta hooletult. Kas teate kõiki kaheksat presidendikandidaati? "Ei, ma arvasin, neid on üldse kuus."

Üks mees aga tunnistas, et tema on kõigi vastu, ta ütles, et ei leia kellegagi ühisosa, ka Ksenija Sobtšakiga mitte. Üldiselt leiavad küsitletud, et alternatiivide poolt ei ole mõtet häält andagi, võidab kindlasti Putin.

Samas, näiteks üks naine rääkis, et annab hääle ettevõtja Pavel Grudinininile. See olla ühtne seisukoht tema perekonnas, leitakse, et riigijuhtimises on vaja muudatusi.

Eri uuringutes on viidatud, et Putin saab vähemalt 70 protsenti häältest. Samas võib arvata, et osalusprotsent väga kõrge ei tule. Ka paljud Delfiga vestelnud linlased nentisid, et ei plaanigi hääletama minna.

Üks põhjus on seegi, et arvatakse, et tulemus ju ette teada, mis ikka hääletada. Kas arvate, et midagi muutub pärast 18. märtsi? "Ma ei oota seda, Putin jääb," konstateerib üks valija Delfile.