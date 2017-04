DELFI PETERBURIS: Inimesed teatavad häirekeskusele kõigest, mis tundub kahtlane

Kolmapäeva hommikul kella kümne ajal olid Peterburis taas suletud metroojaam Sennaja Ploštšad ning Sadovaja ja Spasskaja jaama viivad koridorid.

Peterburi metroo teatel olid jaamad suletud anonüümsete teadete tõttu. Poole tunni pärast jaamad taas avati.

Teisipäeval olid jaamad samuti mitu tundi suletud. Lisaks sellele teatati teisipäeval kella 14 ajal valjuhääldist, et teisel (sinisel) liinil liiguvad rongid Kuptšinost Moskovskajani ja Petrogradskajast Parnassini. See tähendab, et kesklinna jaamad alates Park Pobedõst kuni Gorkovskajani olid suletud nii sisse- kui ka väljapääsuks. Samuti suleti Dostojevskaja ja Park Pobedõ jaamad.

Kolmapäeva hommikul jätkasid inimesed lillede toomist Sennaja väljakule. Metroojaama sissepääsu juures oli palju ajakirjanikke ja mõned telekanalid tegid otselülitusi. Metroos peab korda eriüksus OMON.

Üldiselt on olukord linnas rahulik ja elu keeb: juba hommikust on tänavatel ummikud ja metroos järjekorrad.