DELFI PARIISIS | Macron: Prantsusmaa sõdurite kohalolekule Tapal saab edaspidigi loota

Prantsusmaa president lubas kindlasti osaleda septembri lõpus Tallinnas toimuval EL-i liidrite digikohtumisel.

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Pariisis Élysée palees värske Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga, kellega keskenduti Eesti eesistumise teemadele, kuid ka julgeoleku- ja kaitsekoostööle.

Peale tunniajast kohtumist ajakirjanike ees tehtud avalduses ütles Macron, et Eesti saab loota Prantsusmaa toele eesistumise ajal. Riigipea sõnul langeb Eesti kuuekuulise EL-i juhtohjade hoidmise aega Brexiti kõneuste algus, kuid oluline on ka terrorismivastase võitlusega jätkamine, Euroopa rändeküsimuste lahendamine ja ka kliima temaatikaga edasi tegelemine.

„Prantsusmaa seisab selles Eesti kõrval,“ lubas Macron.

Nagu arvata võis tõi ta esile ka Prantsusmaa valimiskampaanias oluliseks teemaks saanud lähetatud töötajate direktiivi muutmise küsimuse, öeldes et seda on vaja eri riikide sotsiaalse mudeli kaitsmiseks.

Mõistagi tõi ka Prantsusmaa liider esile Eesti digieduloo ja lubas toetada ELi digitaalse siseturu arendamist. Aga seejuures tõi ta välja, et koos konkurentsivõime suurendamisega on vaja tagada ka inimeste andmete kaitse.

Ent tähtsaim oli kindlasti, et Macron märkis ära Tapal asuvad Prantsusmaa sõjaväelased. „Meil on seal neli tanki ja 300 sõdurit,“ märkis Macron. Eesti jaoks olulise sõnumina lubas ta, et see Prantsusmaa panus jätkub. „Selle peale saab loota ka tulevikus.“

Pariisis toimunud kohtumise järel tegi Macron teatavaks, et kõigepealt tuleb juuni lõpus Eestisse koos mitme teise Prantsusmaa ministriga visiidile tema poolt määratud uus peaminister Édouard Philippe. Ning lisaks andis ta avalikult lubaduse osaleda ise septembri lõpus Tallinnas toimuval EL-i liidritele mõeldud digikonverentsil Tallinnas.

Selline Prantsusmaa „invasioon“ Eestisse on tõesti erakordne, sest varasemast pole võtta paralleeli, kui Pariisis suunalt oleks maarjamaale niivõrd suurt huvi üles näidatud.

Peaminister Ratas tähtsustas kohtumisel Prantsusmaa presidendi Macroniga ühtehoidvat Euroopat

Peaminister Jüri Ratas rõhutas kohtumisel Prantsusmaa presidendiga vajadust hoida Euroopa Liit ühtsena ning keskenduda erinevuste asemel meid liitvatele väärtustele ja eesmärkidele.

“Ilma Prantsusmaata ei oleks Euroopa Liitu nagu me seda tunneme. Prantsusmaa on Euroopa Liidu loomisest alates olnud selle üks juhtriike ning mul on hea meel, et Prantsusmaa tajub täit vastutust ühise Euroopa eest,“ ütles Ratas. Ta lisas, et jagab täielikult presidendi soovi liikuda kiiresti edasi tegusa ja tugeva Euroopa Liidu arendamisega, mis kaitseb oma kodanikke ja pakub neile uusi võimalusi.

“Tunnustan president Macroni siiralt selle eest, et ta tõstis tugeva ja koostööle suunatud Euroopa Liidu oma kampaanias keskmesse,“ lausus Ratas. „Hiljutiste Prantsusmaa presidendivalimiste tulemus mõjus paljudele inimestele pöördepunktina, mis tõi Euroopasse värsket energiat, lootust ja optimismi. Mõistame, et meil on palju enam seda, mis liikmesriike ühendab, kui seda, mis meid lahutab.“

Peaminister tutvustas Prantsusmaa presidendile Eesti eesistumise prioriteete, milleks on avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa ning kaasav ja kestlik Euroopa.

Ratas märkis, et Eesti hindab kõrgelt Prantsusmaa kaitseväe osalemist Eestis paiknevas NATO lahingugrupis ning avaldas lootust, et Prantsusmaa kohalolu jätkub. Eesti ja Prantsusmaa teevad tihedat koostööd erinevatel rahvusvahelistel operatsioonidel Aafrikas, Lähis-Idas aga ka küberkaitse küsimustes.

Eesti toetab sarnaselt Prantsusmaale Euroopa kaitsekoostöö süvendamist, selle efektiivsuse suurendamist ning Euroopa Liidu ja NATO koostöö tõhustamist. Samuti rõhutas Ratas Euroopa Liidu välispiiride kaitsmise vajadust ning Eesti huvi Euroopa Liidu uue küberjulgeoleku strateegia järele.