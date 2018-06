DELFI JA PÄEVALEHT SINGAPURIS | Kim Jong-uni hotell on kahes piiramisrõngas! Vaata fotosid kohapealt

Juba mõned päevad tagasi Singapuri saabunud Kim Jong-uni peatuspaik lekkis meediasse juba enne tema kohalejõudmist.

Praeguseks on St Regise hotell ümber piiratud esmalt politsei ja sõdurivormis meeste poolt. Hotelli juurde viiv sõidurada on teistest eraldatud ning kõik seal sõitvad autod otsitakse läbi.

Ümber on suunatud enamik piirkonna ühistransporti ja need, mis hotelli lähedusse pääsevad, peavad arvestama ummikutega.

Jalakäijad pääsevad siiski enamikel kõnniteedel liikuma, kuid Tanglin Roadi ääres hotellist teisel pool teed jalutajad isegi ei näe Kim Jong-uni võõrustavat luksushotelli, sest kõnniteed on ääristatud läbipaistmatute aedadega. Ristmikel on siiski võimalik hotellile pilku heita, õigemini telefonikaamera suunata, sest pilti tegemata ei möödu hotellist peaaegu keegi.

Kohalike sõnul neid karmid turvameetmed ei häiri, pigem ollakse rahul, et nende koduriik on nii keerulise ülesande enda peale võtnud ja sellega nii palju tähelepanu saab. Võib arvata, et homme, kui päris kohtumine aset leiab ja turvameetmed veelgi kasvavad, hakkab ehk ka rahulolematute hulk kasvama.

Tippkohtumisel turvalisuse tagamisega on ametis kõik jõustruktuurid. Eesti Päevalehele öeldakse, et isegi need, kes kuuluvad Singapuri kaitseliidu sarnasesse organisatsiooni, on saanud valmisolekuteate, mis vaid üks aste madalam sellest, kui tuleks relv haarata ja kodust välja joosta.