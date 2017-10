DELFI JA EPL HISPAANIAS | Olukord Kataloonias: kui ralliautod sõidavad, siis kahurid vaikivad

Spordiajakirjanik Jaan Martinson kirjutab Katalooniast, kuidas mõjutavad tormilised poliitilised sündmused rallit ja kohalikku elu.

Töökaaslased imestasid, et Katalooniasse sõitjale kuulivesti ei eraldatud. Et käib ju hirmus möll. Samas olnuks ebamugav 20+ kraadiga kuulivestis ringi marssida ja telerist võis näha, et Hispaania politseinike levinuim võte oli rahumeelseid referendumil hääletajaid mitte tulistada, vaid neid juustest mööda maad lohistada. Ent kui pole juukseid, pole ka probleemi.

Barcelona lennujaam võtab saabuja vastu hämmastavas rahus ja vaikuses. Ja hispaanialikuna, sest ainsaski kohas ei hooma katalaanide puna-kollast. Siiski… Maailma ühe kuulsaima jalgpalliklubi FC Barcelona kaupluse vitriin on Kataloonia värves. Ent pood on tühi, ei inimhingelist peale haigutava müüja. On see maailma protest katalaanide vastu?

Ainsad võimuesindajad – viis senjoori, relva kaelas rippumas, rinnal silt guardia civil – on kogunenud nurka ja viskavad isekeskis nalja.

Esimene viide sellele, et midagi Kataloonias siiski toimub, on autorenditöötaja Vitori küsimus, et kuhu minek. Kuuldes, et rallile, paistab ta näos kergendus. „Aga millal ralli lõpeb? Pühapäeval? Ma ei soovita teil pärast ralli lõppu autoga Barcelona kesklinna minna, seal pole rahulik. Teiega võib juhtuda,“ tunneb ta siirast muret külalise (või pigem siiski auto) tervise pärast.

Mis teil toimub? „Toimub valitsusepoolne viha katalaanide vastu,“ ohkab Vitor. „Kuidas meiega käituti… Kas tõesti ei saada aru, et kui teie vihkate meid, siis meie vihkame teid.“

Rannikutpidi alla Tarragonasse sõites kordub sama pilt – ei mingeid Kataloonia värve. Justkui oleks need planeedilt kadunud. Eesti oli kaheksakümnendate lõpul sini-must-valget täis, siin lehvivad plagud vaid suurlinnades.

Katalaani iseseisvuslaste meeleavaldus Barcelonas. Foto: AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

„Oh, see kõik on poliitika,“ lööb tundmatuks jääda sooviv väikelinna Salou hotellidaam käega. „Meie rügame tööd, müüme Vahemerd ja päikest. Kui Kataloonia iseseisvub ega siis päikest rohkem paista. Samas poleks iseseisvus paha, aga peaasi, et kõik kulgeks rahulikult.“

Tegelikult on üks peamisi põhjusi, miks Tarragona ümbrus sedavõrd vaos püsib, Kataloonia MM-ralli, mida tänavu jõuliselt küll Hispaania ralliks nimetatakse. Mõistagi, turismihooaeg on lõppenud, aga nädalaks täituvad hotellid fännidega. Hakkad siin kataloonia iseseisvust kuulutama, võetakse ralli ja sellega raha käest.

Suisa raadios ja televisioonis edastati suur ja südamlik palve, et ei tasu poliitikat spordiga siduda ning Kataloonia lipud võiks koju jätta. Jäetigi – ralli testikatsel lehvis vaid üks puna-valge ning teadjad rääkisid, et seda lehvitanud… eestlane.

Tõsi, kolmapäevase legendikirjutamise ajal leidus talumees – tema polnud eestlane – kes traktoriga hetkeks tee sulges. Protesti märgiks. Aga meeleavaldus ei kestnud kaua.

Ka rahvusvaheline Autoliit (FIA) ning MM-ralli (WRC) juhid tahavad rahvaste sõprust, mitte poliitpropagandat ning palusid fotograafidel Kataloonia lippe mitte pildistada.

Neljapäeva õhtul, ralli pidulikul avamisel, lähetati autod teele kahe Hispaania ja Kataloonia plaguga, mis demonstreerivat riigi ühtsust. Ent ka neid pilte fotoagentuuridest ei leia.

Samas on ralli korraldajad kõigeks valmis – rallipargis jalutavad ringi politseinikud, automaat kaelas ja sõrm päästiku lähedal. Kõhe.

Katalaanidega juttu puhudes tuleb tunnistada, et ega nad täpselt saagi aru, mida ja kuidas iseseisvus toimiks. Ralli ajal vabatahtlikuna abiks olev Miguel sõnas, et tema jaoks oli referendum pigem ühtsustunde näitamise koht – me oleme rahvus. „Ei usu, et saaksime Hispaaniast eralduda,“ arvas ta. „Iseseisvana tuleksime samas toime küll.“

Niisiis on praegu sadakond kilomeetrit Barcelonas eemal rahulik.

Ent pühapäeval lõpeb ralli ja esmaspäeval lubas Kataloonia president Carles Puigdemont iseseisvuse välja kuulutada.

Sordo: „Möll Barcelonas? Pole kuulnud.“

Dani Sordo. Foto: Twitter

Rallisõitjad end poliitikaga ei seo ega võta Kataloonia küsimustes vähimatki seisukohta.

Kõige sõnakam on soomlane Jari-Matti Latvala, kes kuulutas, et maakohas ei tunne ta vähimatki hirmu, kuigi mõni traktorist meelt avaldab ja teed blokeerib. „Telepilt Barcelonast oli hirmuäratav, hea, et ralli avamist ja publikukatset tänavu ses linnas ei toimu.“

Britt Kris Meeke teatab, et sõidab võidu ega tegele poliitikaga: „Ma pole kolm kümnendit kommenteerinud Põhja-Iirimaa olukorda ega võta nüüdki sõna.“

Hispaanlane Dani Sordo – tema pole pärit Katalooniast vaid Cantabriast – teeb suured silmad. „Et mis meil toimub? Möll Barcelonas? Ei tea, pole kuulnud ega näinud. Ma ei vaata televiisorit.“

Teised rallimehed ei räägi sedagi.