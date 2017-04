DELFI JA EESTI PÄEVALEHT STOCKHOLMIS: Rootsi peaminister Stefan Löfven käis terroriakti toimumiskohas

Rootsi peaminister Stefan Löfven käis täna hilisõhtul Stockholmis paigas, kus pärastlõunal sõitis veok rahvamassi.

Kohal viibiva Delfi fotograafi sõnul oli õhtul sündmuspaiga ümbruses ja kogu kesklinnas väga vaikne. Rahvarohkemad olid vaid äärelinnade restoranid.

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka.

Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Hukkus esialgsetel andmetel neli inimest ning vähemalt 15 sai viga. Üks kahtlusalune on kinni võetud, kuid arvatakse, et kaasosalised on jooksus.