DELFI FOTOD | Soomes Savonlinnas valmistutakse Putini visiidiks! Tuuakse piirdeid ja röntgenmasinaid! Politseinikke näeb tänavatel vähe

Homme saabub Soome Savonlinna Venemaa president Vladimir Putin. Visiidil hoiab silma peal ka Delfi, olles kohal reporteri ja piltnikuga.

Neljapäeval saabub 35 000 elanikuga Lõuna-Savo maakonna Savonlinna Venemaa president, et kohtuda Soome presidendi Sauli Niinistöga. Putini visiidiks on Savonlinnas ettevalmistusi tehtud juba mitu nädalat, kohale toodi nii Vene ametnikke kui autosid.

Soome hilise päikeseloojangu taustal toodi Olavinlinna kindlusesse röntgenimasinaid ning püstitati barjääre, sest sinna läheb homme Putin koos Niinistöga vaatama Pjtor Tšaikovski ooperit „Jolanta". Putiniga samale etendusele lähevad ka Hillevi ning Matti, kes õhtuseid sisseoste tegid. „See on uskumatu, et me satume Venemaa presidendiga samale etendusele, aga eks temagi ole inimene,“ arvas 60-aastane Hillevi. 58-aastane Matti sõnas, et Soome ja Venemaa suhted on soojad olnud juba aastakümneid ning seetõttu juba kuuenda Putini Soome-visiidi üle ei imesta. „Meie riikide esindajad käisid läbi juba Nõukogude Liidu ajal,“ rääkis Matti.

Info ei liigu

15. sajandist pärineva kindluse ees püüdis Pokemone 19-aastane Roosa, kes on terve oma elu elanud Savonlinnas. „See on sellele kandile suurepärane, et Putin tuleb, aga meie toimetusi muudab see pisut keeruliseks,“ hindas Roosa. Savonlinnas on neljapäeval suletud vee- ning õhuliiklus, põhimagistraal suletakse korduvalt.

Samuti kohalikud Virbi ning Tanja sõnasid, et kuigi linnale on Putini külaskäik hea reklaam, siis nende elu takistab see väga. „Ma ei ole rahul, et Putin tuleb, sest see takistab mu igapäeva elu,“ sõnas Virbi ja nentis, et kui kohalik meedia seletaks paremini liiklusolusid, oleks ta optimistlikum.

Helsingist pärit 30-aastane Ville tuli Savonlinnasse sõpradega aega veetma ja Soome staari Irina Saari kontserti kuulama. „Kui Putin tuleks Helsingisse, vääriks see väiksemat tähelepanu, see siin on väike kant,“ kommenteeris Ville. Mehe sõnutsi käib Putin nii tihti Soomes ja mitte teistes Euroopa riikides seetõttu, sest Soome pole NATO-liikmesriik.

Vähe politseinikke

Fotograaf Karli Saul sõnas kolmapäeva hilisõhtul, et linnas on üldiselt rahulik. Siiski on näha, et traktoritega tuuakse vajalikke röntgenmasinaid, et saaks visiidi aegu paikades, kus Putin käib, turvalisus tagatud ja esemed läbi vaadatud. Paigaldatakse ka erinevaid turvapiirdeid ning tähtsamad teed saavad kaetud kaameratega.

Politseid näeb linnas siiski suhteliselt vähe. Kohalikud, nagu piltideltki näha, naudivad aga sooja suveilma täiel rinnal, jäätisekohvikud on külalisi täis, kaasa arvatud Vene turiste. Näiteks piiri tagant külla tulnud Pavel sõnas, et kuigi teda turvameetmed häirivad, on väljaspool Putini liikumistrajektoori politseid vähe.

Soome president Sauli Niinistö võtab külalise vastu ajaloolises Punkaharju hotellis. Hiljem minnakse aurulaevaga Saimaa järvele sõitma. Aurikul on plaanis õhtusöök. Hiljem külastatakse Savonlinna ooperipäevi. Putin on Soomes üheks päevaks, õhtul naaseb ta koju.