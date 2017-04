DELFI FOTOD: Peterburi metroo plahvatusohvritele tuuakse jätkuvalt lilli ja fotosid

Peterburi metroojaama Sennaja Ploštšadi juurde tuuakse ka nüüd, poolteist nädalat pärast terroriakti ohvritele lilli ning lisaks sellele ka fotosid ja postreid hukkunutest.

Jaamas on senisest enam määrgata julgeolekutöötajaid ning metallidetektorid töötavad senisest valjemini, kirjutab vene Delfi.

Kuna eile sadas Peterburis lund, siis on lillemeri ja fotod osalt mattunud lume alla, kuid on näha ka värskeid lilli. Kohalikud toovad metriijaama juurde lisaks lilledele ka fotosid, kirjalikke märkmeid ja postreid ohvrite mälestuseks. Peterburi metrool on plaanis neist koostada ka ohvrite mälestusalbum.

Suurel reedel oli Delfi reporteri sõnul jaama lähistel vaikne, kuid politseinikke oli siiski nähtavalt palju. "Kui varem tegid metallidetektorid vaikset häält, siis nüüd töötavad nag palju lärmakamalt. Reisijate kohvreid ja kotte otsitakse ka tihedamalt läbi," sõnas reporter.

"Üldiselt on olukord rahulikum. Eelmisel nädalal teatasid inimesed hädaabinumbrile kõigest, mis tundus vähegi kahtlane ning mitmed jaamad suleti tehniliste probleemide tõttu. Täna ei suletud ühtegi jaama," lisas reporter.

Plahvatus Peterburi metroorongis jaamade Sennaja Ploštšad ja Tehnologitšeski Institut-2 vahel toimus 3. aprillil. Veel üks plahvatus Ploštšad Vosstanija jaamas õnnestus ära hoida. Kannatada sai üle saja inimese, hukkus 15 (nende hulgas terrorist).