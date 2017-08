DELFI FOTOD ja VIDEOD PHOENIXIST | Politsei püüab Trumpi pooldajaid ja vastaseid lahus hoida, südalinna kohal heljuvad pisargaasipilved

Eesti Päevalehe ja Delfi kaasautor Holger Roonemaa on praegu USA-s, Arizonas Phoenixi südalinnas, kus mõne tunni eest puhkesid tänavakähmlused president Donald Trumpi toetajate ja vastaste vahel.

President Trump oli tulnud Phoenixisse, et pidada oma esimene avalik kõne pärast möödunud nädalal Charottesville’i linna kohutanud vägivalda, kus äärmusparempoolsete käe läbi hukkus inimene.

Trump pidas kõnet 19 000 joovastunud pealtvaatajale, kirjeldas Roonemaa, ent vägivalla põhjus polnud mitte selles, mida president rääkis. „Enne ürituse algust linnas ringi jalutades oli näha, et pinge keeb varsti üle ääre,“ ütles Roonemaa.

„Vastasleeride inimesed, silma järgi täitsa tavalised kodanikud karjusid teineteise peale, seisid, ninad vastastikku ja ähvardasid,“ kirjeldas Roonemaa tunde enne presidendi kõne algust.

Politsei üritab olukorda kontrolli all hoida, loopides gaasigranaate ja surudes vastaspooli politseiahelikega eri tänavatele.

Roonemaa rääkis, et politsei jõulisemaks sekkumiseks piisanud sellest, kui emma-kumma leeri esindaja viskas politseinikke veepudeliga. Seni ei ole teatatud tõsisematest vigastustest.

Aga mida siis president oma poolehoidjatele rääkis? Roonemaa kinnitusel ei kuulnud kohaletulnud midagi väga uut: umbes pool tundi kiitnud president iseennast, teise poole pühendanud ajakirjanike ähvardamisele.

Põrgus ootab iga moslemit jumalik kiirkeetja, kirjeldab piraka plakatiga Trumpi toetaja selles videos oma eligioosseid tundeid:

„Trumpi kõnemehe-osavus väljendub selles, et tal on väga loosunglikud laused, ta räägib äärmiselt lihtsas keeles, lakooniliselt, midagi selgitamata. Iga lause lõppu võiks panna vähemalt ühe hüüumärgi,“ kirjeldas Roonemaa presidendi sõnavõttu. „Omaette vaatepilt oli, kuidas rahvas sellele reageeris,“ lisas ta. „Näiteks kui Trump sarjas telekanalit CNN ja nimetas ajakirjanikke haigeteks inimesteks, kes USA ühiskonda lõhestavad, hakkas rahvas kohe meedialaua poole rusikaid viibutama ja huilgama,“ kirjeldas Roonemaa.

Ta kirjeldas ühe kohalviibiva Ungari ajakirjaniku reaktsiooni – too olevat võrrelnud Trumpi poolehoidjaid oma kodumaal marutavate autokraadist riigipea Viktor Orbani poolehoidjatega ja leidnud, et Orbani toetajad on Trumpi lojalistidega võrreldes lausa „tuumateadlased".





USA, USA, skandeerivad Trumpi toetajad enne kõne algus:

Trump tegi oma kõnes hulga äkilisi meeleoluvahetusi ja kannapöördeid, nimetades näiteks ühes lauses USA ühiskonda „ühtseks meeskonnaks“, et teises jälle kedagi konkreetsemalt – kasvõi meediat – otsesõnu süüdistada.

Kõnes tuli juttu ka Arizona Maricopa maakonna kurikuulsas šerifist Joe Arpaiost, kes mõisteti süüdi rassilist profileerimist keelava kohtukorralduse täitmata jätmise eest. Arpaio erilise “huvi” pälvisid ladinaameeriklased, kelle seast otsiti järjepidealt illegaale. Trump hindab Arpaiot kõrgelt, muuhulgas oli endine šerif üks häälekamaid Trumpi toetajaid radikaalse immigratsiooniplaani osas. „Tal läheb kindlasti hästi,“ sõnas Trump, lisades samas, et täna ta veel endisele korravalvurile armu anda ei plaani.