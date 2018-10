DELFI BRÜSSELIS | Ratas arutas Microsofti asutaja Bill Gatesiga Aafrika abistamist

Praegu filantroobina tegutsev Gates tutvustas Ratasele kohtumisel Bill ja Melinda Gatesi fondi projekte, mis puudutavad vaktsiinide kliinilisi uuringud, Aafrika laboriteenuste ja tervishoiusüsteemi tõhustamist ning sealse põllumajanduse arengu ja kliimaeesmärkide toetamist.

Kohtumisel andis Ratas Gatesile üle Eesti e-residendi digitaalse isikutunnistuse.

„Eesti kogemus näitab, et tänapäeval on kestliku arengu nurgakiviks digioskused ja digiareng,“ märkis Ratas. Ta meenutas, et mullu allkirjastasid Eesti ja Aafrika Liit hea tahte leppe e-valitsemise arendamiseks. Eesti on panustanud EL-i Aafrika usaldusrahastu ning teiste projektide kaudu Aafrika arengusse kokku ligikaudu 4,7 miljonit eurot. „Eesti digiettevõtted ja eksperdid on kindlasti valmis ka Gatesi fondiga igati koostööd tegema,“ lisas Ratas.