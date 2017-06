Defense News: Vene sõjalaev ja kopterid ahistasid mais Leetu õppustele varustust toonud USA kaubalaeva

Vene sõjaväge süüdistatakse Leetu õppuste jaoks sõjatehnikat toonud USA lipu all sõitva kaubalaeva M/V Green Ridge ahistamises mai lõpus, teatab Defense News oma valdusse saadud siseraportile viidates.

Laeva ahistasid vähemalt üks Vene mereväe laev ja helikopterid, kui see suundus Leedu sadamasse. Laeva kapteni sõnul oli vahejuhtum „pingeline ja ähvardav“.

USA transpordiväejuhatus teatas oma avalduses, et on intsidendist teadlik, ning tunnistas, et laev vedas tehnikat õppusele Saber Strike 2017.

„Me oleme teadlikud väidetavast olukorrast 25. mail, milles osalesid lepinguline USA lipu all sõitev alus ning Venemaa sõjalaev ja õhusõidukid,“ öeldakse avalduses. „Kaubalaev oli teel Leetu ning USA kaitseministeerium oli sõlminud lepingu varustuse transportimiseks ees olnud plaanitud õppusele.“

USA opereerib piirkonnas regulaarselt ja ootab, et kõik käituksid ohutult, öeldakse avalduses.

„USA opereerib Läänemerel normaalsel ja rutiinsel alusel laevade ja õhusõidukitega vastavalt rahvusvahelisele õigusele. USA õhusõidukid ja laevad puutuvad rahvusvahelistel meredel ja vetel rutiinselt kokku teiste riikide, SEALHULGAS VENEMAAGA, ning enamik kokkupuuteid on ohutud ja professionaalsed,“ teatas transpordiväejuhatus. „Kaitseministeeriumi lepingu all oodatakse kommertslaevafirmadelt sama mereõiguse järgimist. Me ootame, et Venemaa alused ja õhusõidukid opereeriksid samuti ohutult ja professionaalselt.“

Sisememo järgi leidis intsident aset Venemaa territoriaalvete lähistel.

„Green Ridge’i kapten … teatas, et teda ahistavad Leedusse Klaipėdasse ankrupaika saabudes Venemaa vetele lähenedes Vene laevad ja helikopterid,“ öeldakse memos. „Kapten iseloomustas ahistamist pingelise ja ähvardavana. Alust jälitati kuni Leedu piirini.“

Raportist ei selgu, mida venelased täpselt tegid, mida ähvardavaks peeti.

Intsidendi toimumist tunnistas ka Green Ridge’i operaatorfirma Central Gulf Lines esindaja Brooke Grehan.

„Meie USA lipu all sõitval alusel M/V Green Ridge oli reisil Leetu suhtlemist Vene mereväe alusega,“ kirjutas Grehan. „Liikudes tiheda liiklusega piirkondades nagu Läänemeri on tihti kokkupuuteid aluste vahel, sealhulgas mereväe alustega. Tavaliselt on suhtlemine aluste vahel professionaalne. On aga juhtumeid, kui see ei ole nii. Meie meeskond vastas professionaalselt ja intsidendi tagajärjel ei tekkinud viivitust.“

Mõnede ekspertide jaoks toob Green Ridge’i ahistamine esile USA Balti riikidesse jõu projitseerimise kriitilise nõrkuse.

„USA ei saaks toetada ette nihutatud relvajõude kuskil maailmas ilma mõningase toetumiseta erafirmade kommertslaevandusele,“ kommenteeris president George W. Bushi administratsiooni endine ametnik ja Virginias asuva mõttekoja Lexingtoni instituudi analüütik Dan Goure. „Venemaa võib püüda muuta seda nende firmade jaoks ebamugavaks ning kui firmad otsustavad, et me seda enam ei tee, sellest on liiga palju tüli, on USA-l käes probleem. Seega võib see lihtsalt olla hirmutamine, aga hirmutamine eesmärgiga.“