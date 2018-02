Damaskuse eeslinnas hukkus valitsusvägede rünnakus vähemalt 98 inimest

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus (SOHR) teatas, et valitsuse suurtükituli ja õhulöögid pealinna Damaskuse mässuliste käes olevatele eeslinnadele tapsid eile vähemalt 98 inimest.

SOHR-i teatel oli see Ida-Ghoutana tuntava piirkonna ohvriterohkeim päev kolme aasta jooksul, vahendab Associated Press.

Valgekiivritena tuntud Süüria tsiviilkaitse teatas, et suurtükituli ja õhulöögid tapsid 98 inimest ja osa ohvritest on endiselt rusude all.

SOHR-i andmetel oli eile hukkunute hulgas 20 last ja 15 naist.

Kõnealuseid eeslinnu on pommitatud nädalaid ja selle tagajärjel on hukkunud ja saanud haavata sajad inimesed.