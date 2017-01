Dalai-laama loodab, et Trumpi ja Putini koostöö viib globaalse rahuni

Dalai-laama avaldas lootust, et USA riigipea Donald Trump kutsub Venemaa presidenti Vladimir Putinit koostööle, et saavutada globaalne rahu.

Tiibeti eksiilis elav vaimne juht ütles laupäeval New Delhis kõneldes, et maailmal on vaja kaastundlikke juhte, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tema sõnul on maailm liikumas rahu ja mittevägivallatuse poole, ja ta loodab, et Trump ja Putin on valmis ühinema ja globaalse rahu nimel koostööd tegema.

Dalai-laama tunnistas juba mullu sügisel, et Trumpi valimisvõit ei pane teda muretsema ja ta on valmis uue riigipeaga, kes vannuati ametisse reedel, kohtuma.

Tiibeti vaimne juht on kohtunud endiste USA presidentidega, sh Barack Obamaga neljal korral. Selliste kohtumiste toimumine vihastab aga alati Hiinat, kes süüdistab dalai-laamat katsetes rebida Tiibet Hiina küljest lahti. Usujuht ise aga väidab, et soovib Tiibetile pelgalt suuremat autonoomsust.