Daily Telegraph: närvimürk sokutati Skripali tütre kohvrisse Moskvas

Närvimürk, millega mürgitati Vene spioon Sergei Skripal, pandi tema tütre kohvrisse, enne kui ta Moskvast lahkus, teatab ajaleht Daily Telegraph luureagentuuridele viidates.

Luureagentuurid töötavad Daily Telegraphi andmetel teooriaga, et mürgiga immutati läbi mingi riideese või kosmeetikatarve või midagi muud, mis oli mõeldud kingiks ja mis avati Skripali kodus Inglismaal Salisburys.

Wiltshire’i krahvkonna politsei peakonstaabli asetäitja Paul Mills ütles eile õhtul avalikul kohtumisel, et tapva närvimürgiga võis potentsiaalselt kokku puutuda 131 inimest ning tervishoiuvõimud helistavad neile iga päev.

Veel ütles Mills, et pärast intsidenti on 46 inimest pöördunud murega haiglasse ning barjäärid kohtades, kus on leitud närvimürgi jälgi või kus neid veel leida võidakse, võivad jääda paika kuudeks.

Briti terrorismivastane politsei ja sisejulgeolekuteenistus MI5 ei arva enam, et Suurbritanniasse saabus Kremli toetatud löögirühm, mis muudab Suurbritannia jaoks keerulisemaks osutamise 66-aastase Skripali ja tema 33-aastase tütre otsesele mürgitajale. Mõlemad Skripalid võitlevad intensiivraviosakonnas elu eest.

Politsei allikad teatasid Daily Telegraphile, et Salisburys on nüüdseks tõketega eraldatud 24 kohta ning püütakse eemaldada kõik närvimürgi jäljed. Viimati eraldati samuti tõsises seisundis haiglas viibiva politseiniku Nick Bailey kodu.

38-aastane Bailey puutus mürgiga kokku pigem Skripali kodus, mitte pingi juures Salisbury kesklinnas, kus Skripalid teadvuse kaotasid, teatab Daily Telegraph.

See toetab arvamust, et närvimürgi tõi enese teadmata kaasa Skripali tütar Julia, kes saabus Moskvast eelmisel päeval, laupäeval, 3. märtsil. Lennuk maandus politsei teatel kell 14.40.

Ühe allika sõnul murdsid mõrvarid sisse Julia Skripali korterisse Moskvas ja panid närvimürgi tema pagasisse.

Ekspertide sõnul on paljuütlev, et terrorismivastane politsei ei ole avaldanud ühtki pilti võimalikest kahtlusalustest, võttes arvesse, kui palju valvekaameraid on Salisbury kesklinnas ja selle ümbruses.

Kõikide kohtade puhastamiseks, kuhu närvimürk võis sattuda, on kohale toodud Briti sõjaväe keemiasõja väljaõppega sõdurid.

„Põhimõtteliselt tuleks puhastada kogu Salisbury, enne kui saab kuulutada, et see on avalikkusele ohutu,” ütles üks allikas.