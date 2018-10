Dagens Nyheter: laste purjetuslaagri juhendajad nägid suvel Stockholmi kesklinna lähedal allaveelaeva

Dagens Nyheteri teatel Rootsi kaitsevägi sel ajal selles piirkonnas ei tegutsenud, vahendab Helsingin Sanomat.

Rootsi lehe teatel on tegemist allveelaevakahtlusega, millest ei ole varem avalikkuses räägitud. Alleveelaeva nähti Stockholmi kesklinna lähedal asuva Lidingö saare Bosöni neemest põhja pool.

Võimalikku allveelaeva nägid laste purjetuslaagrist osavõtnud 28. juuni ennelõunal. Dagens Nyheter teatas, et intervjueeris kolme noort laagris juhendajana tegutsenut, kes kahtlast alust nägid.

„Must, üsna ristkülikukujuline ese veepinna kohal,” kirjeldas nähtut Dagens Nyheterile 18-aastane laagris juhendajana tegutsenu. Ta juhtis mootorpaati, millega saatis Lidingöst põhjas merel purjetanud lapsi. Laagri juhendajate sõnul nägid nad ka meres mulle.

Merekaardi järgi on selles kohas laevatee ja mere sügavus paiguti kümneid meetreid, nii et ka suur allveelaev võiks seal liikuda. Koht on umbes kuue kilomeetri kaugusel parvlaevade laevateest.

Rootsis on viimastel aastatel tehtud tähelepanekuid allveelaevadeks kahtlustatavate objektide kohta. Rootsi kaitsevägi teatas allveelaeva kinnitatud merepiiri rikkumisest viimati 2014. aasta sügisel.

Ka 2015. aastal märgati ilmselt allveelaeva, teatas siis ajaleht Svenska Dagbladet.

Kõige tuntum allveelaevajuhtum Rootsis leidis aset 1981. aastal, kui Nõukogude allveelaev S-363 sõitis Blekinge saarestikus Karlskrona lähedal karile.