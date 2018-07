Daami kosmeetikakotike jättis 30 000 inimest Müncheni lennujaama lõksu

Selle asemel kahtlustavad Baieri võimud, et vastutav on turvapersonal. Üks töötaja lobises teadete kohaselt kolleegiga ega märganud, et naine kõndis turvakontrollist läbi ilma kehaskannerit läbimata.

Liidupolitsei õigustas evakueerimist, väites, et Euroopa seadus kohustab neid lennujaama piirkonna evakueerima ja läbi otsima, kui ei saa ohtu välistada.

Evakuatsioon lööb aga tugevasti nii lennujaama kui ka reisijate rahakotile.

Müncheni lennujaama tegevjuht Michael Kerkloh ennustas eile, et kulud lennujaamale kujunevad 1-4 miljoni euro suuruseks, enamiku sellest moodustavad stardi- ja maandumistasud.

Õigusekspertide sõnul ei ole lennujaama ootele jäänud reisijatel õigust mingiks hüvitiseks. Reisijate õiguste eksperdi Ernst Führichi sõnul ei ole lennufirmad kohustatud reisijatele tühistatud või edasi lükatud lende kompenseerima, kui põhjus ei ole nende kontrolli all. Et turvakontrolliga tegeleb liidumaa, ei saanud lennufirmad sündmuste kulgu mõjutada ega kanna seega ka vastutust, märkis Führich.