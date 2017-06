Corbyn: May peaks politsei eelarve kärpimise pärast tagasi astuma

Suurbritannia leiboristide juht Jeremy Corybn ütles neli päeva enne üldvalimisi, et konservatiivne peaminister Theresa May peaks korrakaitsejõudude eelarve kärpimise tõttu tagasi astuma.

Corbyn ütles seda täna ITV ajakirjanik Rachel Youngerile pühapäevase terrorirünnaku valguses.

May on üha suurema kriitika all seoses otsusega kärpida siseministrina politsei eelarvet, mis tähendas, et tänavatele jõudis üleriigiliselt tavapärasest 20 000 politseinikku vähem. Korravalvurid seisisid eelarvekärbete ajal teravalt nende vastu.

Valitsusjuhi enda sõnul on politseil ja terroritõrjeüksustel ressursse hetkel küllalt.