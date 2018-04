Comey: Putin olevat Trumpile öelnud, et Venemaal on ühed ilusamad litsid maailmas

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise direktori James Comey märkmete järgi rääkis president Donald Trump, et Venemaa riigipea Vladimir Putin olevat talle öelnud, et Venemaal on maailma ilusaimad prostituudid.

Ühe memo järgi ütles Trump Comeyle, et Putin ütles talle, et Venemaal on „ühed ilusamad litsid maailmas”, kuigi Trump distantseeris end visalt ja kordvalt nilbetest lugudest, mis puudutasid tema väidetavat hullamist prostituutidega Moskvas, vahendab Daily Telegraph.

Comey märkmed näitavad Trumpi muret toimiku üle, mille koostas endine Briti spioon Christopher Steele, kes uuris Trumpi ja tema abide võimalikke sidemeid Kremliga. Comey kirjutab, kuidas Trump eitas korduvalt osalemist väidetaval orgial Vene prostituutidega Moskva hotellis.

„President ütles, et „see litside asi” on jama, aga et Putin oli talle öelnud, et „meil on ühed ilusamad litsid maailmas”,” kirjutab Comey, kelle sõnul ei öelnud Trump, millal Putin seda ütles.