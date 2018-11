Colombia narkoparun tunnistas El Chapo kohtuprotsessil üles 150 inimese tapmiseks käsu andmise

Chupeta oli väidetavalt üks El Chapo kahest peamisest Colombia tarnijast. Pärast Brasiilias vahistamist anti ta kümme aastat tagasi välja USA-le ja ta loodab El Chapo kohtuprotsessil võimudega koostööd tehes lühendada oma 25-aastast vanglakaristust viie aasta võrra, vahendab AFP.

USA prokuratuur palus Chupetal selgitada, kuidas ta toimetas aastatel 1989-2007 El Chapo abiga USA-sse 400 tonni kokaiini.

Chupeta väitis, et andis isiklikult käsu umbes 150 inimese tapmiseks, kuigi ise olevat ta tapnud vaid ühe inimese, ja ütles, et Colombia võimud konfiskeerisid talt miljard dollarit narkotulu.

Tunnistaja ütles, et kohtus El Chapoga üle kümne korra. Chupeta lasi aga pärast seda omale teha arvukalt plastilisi operatsioone, et oma väljanägemist täielikult muuta, et vältida tabamist.

Chupeta tunnistas, et oli aastaid Colombia Norte del Valle kartelli juhina El Chapo üks kahest peamisest kokaiinitarnijast. El Chapo nõudis Chupeta sõnul parima kvaliteediga sada protsenti puhast kokaiini ning andis talle vormi kokaiini pressimiseks silindrikujuliseks, et peita see konservipurkidesse, mis sildi järgi sisaldasid jalapenosid.

Chupeta rääkis, et tema esimene saadetis El Chapole oli viis lennukitäit ehk neli tonni kokaiini, mis saabus Mehhiko Sinaloa osariiki Los Mochisesse. Chupeta oli enese sõnul rahul, kui tema piloodid ütlesid, et maandumisrada oli hästi valgustatud, mahalaadimine kiire ja föderaalpolitsei pakkus täit kaitset.