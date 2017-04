CNN: Venemaa üritas Trumpi nõunike kaudu tema kampaaniasse imbuda

Venemaa ametnikud üritasid Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste eel imbuda Donald Trumpi valimiskampaaniasse tema nõunike kaudu, väidab uudistekanal CNN.

Teadaolevalt jõudis selle järelduseni Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) luureandmete põhjal.

Üks sellistes nõunikest oli Carter Page', kelle puhul on aga esialgu selgusetu, kas ta oli Venemaa-poolsest ärakasutamisest teadlik. On täiesti võimalik, et Page rääkis Venemaa ametnikega enda teadmata.

Nõunik ise eitas, et ta võis aastate jooskul Vene luurele mingilgi moel kasulik olla.

FBI direktor James Comey tunnistas mõne kuu eest Kongressi ees vande all, et Föderaalne Juurdlusbüroo uurib Vene häkkimisega seoses ka president Trumpi kampaaniameeskonna võimalikku kaasosalust.