CNN: Venemaa sulgeb Moskva inglise-ameerika kooli

Venemaa esimene nähtav samm oli käsu andmine Moskva Inglise-Ameerika kooli sulgemiseks, teatas USA ametnik CNN-ile.

Vene võimude korraldusega suletakse kool, mis teenindas USA, Briti ja Kanada saatkondade töötajate ja teiste välismaalaste lapsi.

Samuti sulgesid Vene võimud ligipääsu USA saatkonna puhkemajale Moskva lähedal Serebrjanõi Boris.

Venemaa saatkond Suurbritannias teatas Twitteris, et USA presidendi Barack Obama tegevus on „külma sõja déjà vu“ ning nimetati USA praegust administratsiooni „õnnetuks“.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016