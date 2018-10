CNN: värsked satelliidifotod näitavad nelja sõjalise objekti uuendamist Kaliningradi oblastis

Varem sel aastal ilmusid välja aerofotod, mis viitavad sellele, et Venemaa on märkimisväärselt moderniseerinud tuumarelvade ladustamise punkrit Kaliningradi oblastis. Nüüd näivad eraettevõtte ImageSat International satelliidifotod ja analüüs kinnitavat, et suuremat sorti moderniseerimine on käimas vähemalt neljas kohas Kaliningradi oblastis.

Töö käib ka kohas, mis on analüütikute sõnul tuumarelvade ladustamise paik. 19. juulist kuni 1. oktoobrini tehtud fotod viitavad tööle paljastatud punkri kallal ja renoveerimisele, mis näib varjavat tegevust allpool.

Teised fotod näitavad 40 ehitusjärgus punkrit, mis suurendavad ladustamispiirkonna mahutavust Primorski lähedal. Uued punkrid ümbritsevad vanemaid ja väiksemaid keskel. 18. juuli fotodel on näha punkreid ehitusjärgus, kümme nädalat hiljem paistavad need valmis olevat.

Kaliningradist veidi põhja pool paistavad fotod näitavat uuendusi Tškalovski lennubaasis, sealhulgas uut raudteed ja maandumissüsteemi installatsiooni, mis võimaldab lennukitel maanduda mõõteriistade järgi igasuguse ilmaga.

Veel näitavad fotod uuendusi Tšernjahhovskis, kus asub 152. raketibrigaad. Veebruaris viidi sinna raketid Iskander, mis võivad kanda tuumalõhkepead.