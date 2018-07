CNN: Valge Maja on lõpetanud Trumpi ja välisriikide juhtide vahelistest telefonikõnedest teatamise

Valge Maja on lõpetanud kokkuvõtete avaldamise president Donald Trumpi telefonikõnedest teiste riigijuhtidega, teatasid kaks allikat CNN-ile.

Pole teada, kas see on ajutine või alaline. Valge Maja pressiesindaja keeldus kommenteerimast.

Presidentide teiste riikide liidritega peetud telefonikõnede ametlikud kokkuvõtted, mida Washingtonis nimetatakse sõnaga „readout”, annavad administratsioonile võimaluse iseloomustada kõrgeima taseme diplomaatiat oma sõnadega. Mingeid põrutavaid uudiseid nendes tavaliselt kuivades kirjeldustes ei ole, kuid need on ainsad ametlikud teated telefonikõnede toimumise kohta.

Trumpil on olnud viimase kahe nädala jooksul vähemalt kaks telefonikõnet välisriikide juhtidega. Valge Maja on kinnitanud nende toimumist alles pärast seda, kui neist on teatanud välismeedia, kuid ei ole täpsustanud, millest räägiti.

Valge Maja ei ole avaldanud kokkuvõtet Trumpi ja mõne teise riigijuhi telefonikõnest alates juuni keskpaigast.