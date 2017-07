CNN: USA välisminister Tillerson võib pettumusest tagasi astuda

USA välisminister Rex Tillerson väljendab kasvavat pettumust president Donald Trumpi administratsioonis ja võib kaaluda tagasiastumist, teatas CNN esmaspäeval.

Kuigi naftafirma ExxonMobil endine juht on öelnud, et jääb välisministri ametikohale vähemalt aasta lõpuni, ütles mitu anonüümset allikat nädalavahetusel CNN-ile, et Tillerson võib lahkuda varem.

„Tillersoni vestlustega sõpradega väljaspool Washingtoni tuttavad“ allikad tunnistasid, et välisminister võib lihtsalt auru välja lasta, kuid nad tunnevad, et Tillersoni kahtlused president Trumpi suhtes kasvavad.

Tillerson nõustus teadete kohaselt Trumpi kriitikutega, kes leidsid, et peaprokurör Jeff Sessionsi avalik hurjutamine Trumpi poolt Venemaa presidendivalimistesse sekkumise juurdlusest taandumise eest oli ebaprofessionaalne.

Trump nimetas Sessionsi esmaspäevahommikuses säutsus ümberpiiratuks ja on teadete kohaselt kaalunud tema asendamist New Yorgi endise linnapea Rudy Giulianiga.