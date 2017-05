CNN: Trump võis otsustada Comey vallandamise juba nädal tagasi, seni nuputati põhjust

Tõepoolest, Trump paljastas oma viha 2. mail reas hilisõhtustes Twitteri-sõnumites täpselt nädal enne lõpliku otsuse teatavaks tegemist.

„FBI direktor Comey oli parim asi, mis on kunagi Hillary Clintoniga juhtunud, selles mõttes, et tema lasi tal vabalt minna paljude halbade tegude eest!“ kirjutas Trump oma Valge Maja kolmanda korruse eraresidentsist. „Võlts Trump/Venemaa lugu oli vabandus, mida kasutasid demokraadid õigustusena valimiste kaotamise eest. Võib-olla tegi Trump lihtsalt suurepärast kampaaniat?“

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2017