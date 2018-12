CNN: Trump näeb tagandamist kui reaalset võimalust

Trump kardab, et järgmisel kuul, mil demokraadid võtavad vahevalimiste tulemusel kontrolli Esindajatekoja üle, võib alguse saada ka tema tagandamisprotsess, mille juhtumist nägevat ta kui "reaalset võimalust". Allika sõnul ei ole riigipea siiski kindel, et ta ka reaalselt tagandatakse.

Ametnikud Valges Majas usuvad, et ainus, mis võiks viia Trumpi ametist tagandamiseni, on läbi advokaat Michael Coheni toimunud ebaseaduslikud maksed prostituutidele, kellega kinnisvaramogul väidetavalt seksuaalsuhetes oli.

USA föderaalprokuratuur märkis reedel, et Cohen maksis võimaliku seksiskandaali ärahoidmiseks prostituutidele raha president Donald Trumpi juhistel, et vältida kaotust 2016. aasta presidendivalimistel.

Uurimise all olev advokaat Cohen ütles, minnes kokkuleppele eriprokurör Robert Muelleriga, et ajal, mil Trump kandideeris presidendiks, andis ta korralduse maksta vaikimisraha kahele naisele. Üha enam demokraatidest seadusandjaid usub, et see on tagandamist vääriv tegevus.