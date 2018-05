CNN: Trump küsis Merkelilt, kuidas Putiniga asju ajada

USA president Donald Trump küsis Saksamaa liidukantslerilt Angela Merkelilt, kuidas ajada asju Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, teatasid kaks Trumpi ja Merkeli eelmisel nädalal Valges Majas toimunud vestlustega kursis olevat inimest CNN-ile.

Pole selge, millist nõu Merkel Trumpile andis, kuigi ametnikud väitsid, et Trump ei paistnud kohati eriti vastuseid kuulavat.

Ametnike sõnul oli Trumpi ja Merkeli kohtumine rahulik ja Trump „käitus korralikult”, kuid erutus suuremal plenaaristungil, kus tõstatas korduvalt Saksamaa suure kaubandusülejäägi ja riigikaitsekulutuste küsimuse (viimased on Saksamaal NATO nõutavast tasemest allpool).

Trump süüdistas Merkelit, et viimane on oma kaubanduspoliitikas „nii protektsionistlik” ning tõstatas USA turule voolavate Saksa autode küsimuse. Merkel seletas, et kui ta langetaks barjääre USA autode Saksamaale sisenemiseks, peaks ta seda tegema ka teiste riikide jaoks.

Trump nõudis Merkelilt, mida ta pakuks USA-le, kui ta nõustuks pikendama terase- ja alumiiniumitollidest vabastust.

Samasugune karm lähenemine oli Trumpil riigikaitsekulutustele. Trump ütles Merkelile, et „te võiksite tõsta selle kahe protsendini homme”.

Ametnike sõnul oli Trump väga kuri ja „lasi õhku välja” mõlemates küsimustes laiendatud kohtumise ajal, kus osalesid ka mõlema riigi ametnikud.