CNN: Trump kavatseb Helsingis Putiniga kohtuda kõigepealt abide juuresolekuta

Trumpi ja Putini esimesel kohtumisel G20 tippkohtumise ajal aasta tagasi Hamburgis viibis ainsana juures USA tollane välisminister Rex Tillerson, kui mitte arvestada tõlki. Kohtumine venis nii pikaks, et sisse saadeti esileedi Melania Trump, kes pidi selle katkestama.

Teise vestluse ajal sama tippkohtumise õhtusöögil ei olnud Trumpil kaasas oma vene keele tõlki ja ta kasutas Putini tõlgi abi. Räägiti tund aega ilma abide juuresolekuta, teatasid ametnikud hiljem. Valge Maja pisendas kohtumise tähtsust, kuid eksperdid väljendasid muret, et kohtumisest ei jäänud USA poolele mingit ametlikku jälge.

Trump on öelnud oma abidele, et tahab, et tippkohtumine Helsingis jätaks monumentaalse mulje USA ja Venemaa juhtide varasemate tippkohtumiste stiilis. Helsingi valiti osaliselt selleks, et anda kohtumisele ajaloolist kaalu, teatasid allikad. Helsingis on varem kohtunud George H.W. Bush ja Nõukogude Liidu juht Mihhail Gorbatšov ning Bill Clinton ja Boriss Jeltsin.

Trumpi kriitikud hoiatavad ülemäära sõbraliku kohtumise eest Putiniga, eriti ajal, kui Trump peab kaubanduslahinguid USA pikaaegsete liitlastega.