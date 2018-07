CNN sai endale lindistuse vestlusest, kus Trump püüab salasuhet Playboy modelliga kinni mätsida

Telekanali CNN valduses on lindistus, kus (tollal veel vaid USA presidendikandidaat) Donald Trump vestleb oma advokaadi Michael Coheniga plaanist Playboy modelli paljastus temaga salasuhtes olemisest ära osta ja kinni mätsida.

Salvestus lisab tõendusmaterjali Trumpi ja Karen McDougali umbes kümne aasta taguse armuafääri kinnituseks, aga ka selle kohta, et Cohen teadis nii salasuhtest kui ka otsusest see raha abil kinni mätsida.

Cohen räägib Trumpile vestluse põhiteemana plaanist luua firma kõmulehte National Enquirer kirjastava American Media ülesostmiseks.

Trumpi advokaat Rudy Giuliani on varem kinnitanud, et Trumpi-Coheni vestlus puudutas loo äraostmist, aga ta lisab, et tehingut ei toimunud ja Trump selle eest ei maksnud.

CNN sai 2016. aasta septembris tehtud salvestuse Larry Coheni advokaadilt Lanny Daviselt.

American Media maksis McDougalile kümme kuud väldanud salasuhet kirjeldava loo eest 2016. a augustis 150 000 USA dolarit, aga artiklit kokkuvõttes ei avaldanudki.