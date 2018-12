CNN: Põhja-Korea asus laiendama strateegilist raketibaasi

USA ametnike sõnul on satellit-ülesvõtetelt näha, et Põhja-Korea keskosas asuvas Yeongjeo-dongi raketibaasis käib endiselt töö täistuuridel ja kompleksi on otsustatud vahepeal ka laiendada, vahendab uudisteagentuur Reuters.

USA kaitseministeerium hoiab olukorral silma peal ja teavitab avalikkust kõiksugustest arengutest.

Trump teatas alles mõne päeva eest, et ta soovib Kimiga 2019. aasta alguses kohtuda, öeldes, et see võiks juhtuda juba tuleva aasta jaanuaris või veebruaris ja „mingil hetkel miks ka mitte“ USA pinnal.

G20 tippkohtumisel palus Trump oma Lõuna-Korea ametivennal Moon Jae-inil informeerida Kimi, et ta on valmis asuma täitma tema soove, kui ta viib täide lubaduse ja loobub tuumarelvadest.

Kuigi suvisel tippkohtumisel lepiti kokku, et Põhja-Korea loobub tuumarelvadest, ja kuigi algselt tähistati seda kui suurejoonelist võitu, sai õige pea selgeks, et põhjakorealastel ei ole lubaduse täitmisega kiiret ja selle asemel, et tuumaplatvorme sulgeda, hakati neid luureandmetel hoopis juurde ehitama.