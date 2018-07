CNN: NATO diplomaatide sõnul on Trumpi rünnakud uskumatud

NATO riigikaitseametnike hulgas küsiti vaikselt, kui kaua suudab Trumpi administratsioonis püsida NATO liitlasvägede endine ülemjuhataja ja suur allianssidesse uskuja, kaitseminister James Mattis. Juba teist aastat sõimab Trump NATO-t ja Mattis peab tema järelt koristamas käima.

Avalikult püüdsid NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja Euroopa riigijuhid Trumpi rünnakutele Saksamaa ja teiste riikide vastu oma vastuse anda, püüdes pisendada hirme, et allianss võib olla pragunemas.

„NATO tugevus on, et vaatamata neile eriarvamustele oleme me alati suutnud ühineda oma tuumikülesande ümber kaitsta teineteist, sest me mõistame, et oleme koos tugevamad kui eraldi,” ütles Stoltenberg hommikusöögil Trumpile.

Teised NATO riigijuhid rõhutasid avalikku toetust NATO-le.

Suurbritannia peaminister Theresa May kuulutas eile pressikonverentsil, et „NATO on meile täna sama elutähtis, kui on alati olnud”. May sõnul jääb Ühendkuningriigi pühendumine NATO-le sama vankumatuks nagu alati.

Üks NATO diplomaat läks nii kaugele, et tunnustas Trumpi koorma jagamise arutelude juhtimise eest, eirates samas Trumpi kalduvust esitada vääralt statistikat oma väidete toetuseks.

„Liitlased kulutavad rohkem tänu presidendile,” ütles see diplomaat. „Eelmisel aastal toimus suurim kasv 25 aasta jooksul.”

Avalikud kinnitused NATO tugevuse kohta ei ole aga leevendanud ebamugavustunnet USA lähimate liitlaste hulgas, eriti kui Trump jätkas Saksamaa eraldi välja toomist.

„Milleks on NATO hea, kui Saksamaa maksab Venemaale miljardeid dollareid gaasi ja energia eest? Miks on ainult viis riiki 29-st, kes on oma kohustused täitnud? USA maksab Euroopa kaitse eest, siis kaotab miljardeid kaubanduses. Tuleb maksta kaks protsenti SKT-st KOHE, mitte 2025. aastaks,” kirjutas Trump eile Twitteris.

Hiljem lisas ta ka teise säutsu: „NATO riigid kulutavad pärast minu visiiti eelmisel aastal miljardeid täiendavaid dollareid, aga see ei ole ligilähedaseltki piisav. USA kulutab liiga palju. Euroopa piirid on HALVAD! Torujuhtmedollarid Venemaale ei ole vastuvõetavad!”

Saksamaa uus suursaadik USA-s Emily Haber andis edasi osa ebamugavustundest eilses intervjuus CNN-ile, kui talt küsiti, kas Saksamaa usub, et Trump peaks kinni NATO artiklist 5. Kindla vastuse „jah” andis Haber alles pärast kolmandat otsest küsimust.

Vaatamata rünnakutele Saksamaa vastu kinnitas Trump Brüsselis, et temal ja liidukantsler Angela Merkelil on „väga, väga head suhted”.

Kolmas Euroopa diplomaat ütles, et Trump võib rünnata Saksamaad ja liidukantslerit punktide võitmiseks kodus ja tähelepanu kõrvale juhtimiseks tema enda lipitsevalt suhtumiselt Venemaa presidenti Vladimir Putinisse enne nende tippkohtumist Helsingis 16. juulil.