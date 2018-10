CNN: Khashoggi surmaga lõppenud ülekuulamise korraldas kroonprintsiga seotud kõrge Saudi Araabia luureohvitser

Eile teatasid USA president Donald Trump ja välisminister Mike Pompeo, et kroonprints informeeris neid, et on alustatud asja uurimist ja vastused antakse varsti.

Türgi ametnikud on öelnud eraviisiliselt, et Khashoggi tapeti konsulaadis 2. oktoobril pärast seda, kui ta tuli sinna saama dokumente, mis võimaldanuks tal abielluda oma türklannast pruudi Hadice Cengiziga. Saudi Araabia on varem kinnitanud, et Khashoggi lahkus konsulaadihoonest, kuid Cengiz ütleb, et ei näinud Khashoggit enam kunagi.

Juurdlusega tuttav allikas ütles varem CNN-ile, et Türgi võimudel on audio- ja visuaalsed tõendid, mis näitavad, et Khashoggi tapeti Saudi Araabia konsulaadis.

Türgi võimud usuvad, et Khashoggi kadumisega on seotud 15 Saudi Araabia meest, kes saabusid Istanbuli 2. oktoobril. Üks neist näib olevat Salah Muhammad al-Tubaiqi, Saudi Araabia siseminsteeriumi kohtumeditsiini juht. Teine grupi liige oli Türgi ametliku meedia järgi Muhammad Saad al-Zahrani, keda on näidatud Saudi Araabia riigitelevisioonis kroonprints Salmani kõrval.