CNN-i küsitlus: üha rohkem ameeriklasi usub Donald Trumpi presidendiks tagasivalimist

Trumpi tagasivalimist usub 46 protsenti vastanutest ja 47 protsenti arvab, et teda ei valita tagasi. Muutus võrreldes märtsiga on aga suur, sest siis arvas 54 protsenti küsitletutest, et Trump kaotab järgmised valimised. Trumpi tagasivalimisse uskujate osakaal on kasvanud mõlema erakonna toetajate hulgas.

Presidendi erakonnakaaslased soovivad Trumpi kandidaadiks nimetamist sama palju kui märtsis: 74 protsenti vabariiklastest ja vabariiklaste poole kalduvatest sõltumatutest ütles, et Trump peaks olema 2020. aastal erakonna kandidaat, kedagi teist sooviks vaid 21 protsenti.

Demokraatide hulgas on Trumpi vastaskandidaadi kohale kõige populaarsem Biden. Demokraatide ja demokraatide poole kalduvate inimeste käest küsiti eelistatuimat kandidaati 16 nime hulgast. Bidenit toetas 33 protsenti ning talle järgnesid sõltumatu senaator Bernie Sanders 13 protsendiga, senaator Kamala Harris üheksa protsendiga, senaator Elizabeth Warren kaheksa protsendiga ning senaator Cory Booker ja endine välisminister John Kerry viie protsendiga.