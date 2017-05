CNN: Comey teadis, et Venemaa levitas Clintoni kohta väärinfot

Ameerika Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey teadis, et Hillary Clintoni e-kirjade uurimisega seonduv informatsioon oli vale. Teadete kohaselt tootis väärinfomatsiooni Vene luure.

Just sel põhjusel tegi Comey mullu suvel otsuse teatada avalikult uurimise lõpetamisest, väidab oma allikatele toetudes uudistekanal CNN.

Ajaleht Washington Post kirjutas varem, et tõenäoliselt tõmmati Comey haneks, kui ta valeinformatsiooni põhjal tegutsema asus. CNN teatas aga reedel mitmetele protsessiga kursis olevatele allikatele tuginedes, et FBI direktor oli informatsiooni olemusest teadlik.

Ta tegutses väärinformatsioonil, kuna kartis, et kui see avalikuks tuleb, õõnestaks see nii FBI uurimist kui ka justiitsministeeriumi ennast.