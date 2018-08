CNBC: Venemaa kaotas Barentsi merel tuumaraketi

Teadaolevalt kadus õhku lastud rakett juba mullu novembris Barentsi merre. Operatsiooni radioaktiivse lekke ohuga raketi leidmiseks alustati aga alles hiljuti, kui selleks kaasati kolm alust, millest ühel spetsiaalne varustus radioaktiivse ainega tegelemiseks, vahendab telekanal.

Venemaa president Vladimir Putin tutvustas juba märtsis uut tuumareaktoril põhinevat raketti, mis olla võimeline tabama igat sihtmärki kogu Maal. Tasub aga märkida, et venelastel ei ole tänaseni näidata ette ühtki edukat kõnealuse tuumaraketi katsetust. Alates novembrist kuni veebruarini tehti suisa neli katsetust: iga kord sadas rakett lihtsalt alla.

Hirm aga säilib, et raketist, mis on endiselt leidmata, võib hakata lekkima radioaktiivset ainet. „Kui rakett õnnestub ühes tükis merest leida ja üles tõsta, on hüpoteetiliselt võimalik reostusest pääseda. Aga mul selles osas kahtlusi, sest raketi kokkupõrge on tugeva mõjuga,“ ütles selle ala ekspert Hans Kristensen. „Mina kahtlustaksin, et [reaktor] lekib.“