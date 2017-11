CIA endine direktor: Putin manipuleerib Trumpiga meelituste ja hirmutamise abil

USA Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor John Brennan tõstatas küsimuse, kas Venemaa president Vladimir Putin manipuleeris USA riigipea Donald Trumpiga viimase Aasia-reisi ajal meelituste abil.

Trump ütles eile Venemaa väidetava sekkumise kohta USA mullustesse presidendivalimistesse, et usub USA luureagentuure, kui need ütlevad, et Venemaa sekkus, ja ka Putini siirust, kui viimane väidab, et ei sekkunud, vahendab Associated Press.

„Ma usun, et ta tunneb, et tema ja Venemaa ei sekkunud valimistesse,” ütles Trump Vietnamis Hanois. „Mis puutub sellesse, kas mina seda usun, siis ma olen ühel meelel meie agentuuridega. Et neid juhivad praegu head inimesed, usun ma väga palju meie luureagentuuridesse.”

Vaid päev varem sõimas Trump aga USA luureagentuuride endisi juhte ja väitis, et on küllalt põhjuseid suhtuda kahtlusega nende järeldustesse, et Venemaa sekkus, et aidata Trumpil Hillary Clintonit võita.

CIA endine direktor Brennan esines kohaliku aja järgi eile õhtul CNN-i saates „State of the Union” koos endise rahvusliku luuredirektori James Clapperiga ning ütles, et Trump pilkab neid, sest püüab luurekogukonna hinnangut delegitimiseerida.

„Ma arvan, et hr Putin on väga kaval Trumpi huviga olla meelitatud mängimise mõttes. Ja samuti arvan ma, et Trump on mis iganes põhjusel kas Putini poolt ära hirmutatud, kardab, mida ta võiks teha, või mis võiks tulla välja nende juurdluste tulemusena,” ütles Brennan.

Clapper nimetas Venemaalt lähtuvat ohtu ilmseks ja silmnähtavaks.

„Püüe seda kuidagi teisel viisil maalida, on minu arvates jahmatav ja tegelikult kujutab endast sellele maale hädaohtu,” ütles Clapper CNN-ile.

Brennan sõnas, et Trumpi mitmetähenduslikkus seoses Venemaa sekkumisega on „väga, väga murettekitav rahvusliku julgeoleku seisukohalt”.

„Ma arvan, et ta annab Putinile vabad käed ja ma arvan, et see näitab Putinile, et välisriikide juhid võivad Donald Trumpiga mängida, kes apelleerivad tema egole ja mängivad tema enesekindlusele,” ütles Brennan.

Trump ütles laupäeval ajakirjanikele, et Putin eitas taas kategooriliselt igasuguseid süüdistusi. Küsimuse peale, kas ta usub Putinit, hakkas Trump keerutama, kuid rõhutas Putini eitamist.

„Iga kord, kui ta mind näeb, ütleb ta: „Ma ei teinud seda.” Ja ma usun – ma tõesti usun – et kui ta mulle seda ütleb, ta mõtleb seda,” lausus Trump, väites, et tal ei ole mõtet selle küsimusega tegelda, kui Venemaa võib USA-d aidata Põhja-Korea, Süüria ja muudes küsimuses.