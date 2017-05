CIA endine direktor: peaks olema kõigile selge, et Venemaa sekkus jultunult USA valimisprotsessi

USA Luure Keskagentuur (CIA) hoiatas eelmisel aastal Föderaalset Juurdlusbürood (FBI) Vene ametnike ja tollase presidendikandidaadi Donald Trumpi kampaaniameeskonna kontaktide murettekitava mustri eest, tunnistas CIA endine direktor John Brennan teisipäeval, heites uut valgust kriminaaljuurdlusele, mis jõuab otsapidi Valgesse Majja.

Brennan ütles oma tunnistuses esindajatekoja luurekomitee ees, et hakkas üha rohkem muret tundma, et Vene luureteenistused manipuleerivad Trumpi kaastöötajaid osana laiemast varjatud mõjutamiskampaaniast, millega püüti valimisi häirida ja teha Trumpist president, vahendab Washington Post.

„Ma olin mures kontaktide arvu pärast, mis venelastel olid USA isikutega,“ ütles Brennan ning lisas, et ei näinud tõendeid kokkumängu kohta enne oma ametist lahkumist 20. jaanuaril, kuid ta „tundis, et FBI juurdlus on kindlasti hästi põhjendatud ja neid küsimusi peab uurima“.

„Peaks olema kõigile selge, et Venemaa sekkus jultunult meie 2016. aasta presidendivalimiste protsessi,“ ütles Brennan ühel hetkel ja Washington Posti hinnangul olid tema sõnad mõeldud otse president Trumpile.

Vabariiklased püüdsid panna Brennanit tunnistama, et tal ei ole lõplikke tõendeid kokkumängu kohta Trumpi kampaania ja Moskva vahel. Brennan tunnistas, et tal oli endiselt lahendamata küsimusi nende kontaktide eesmärgi kohta, kui ta CIA direktori kohalt jaanuaris lahkus.

Loe veel

„Ma tean, mida venelased teha püüavad,“ ütles Brennan. „Nad püüavad õhutada inimesi ja nad püüavad panna inimesi, sealhulgas USA isikuid, tegutsema enda huvides, kas teadlikult või ebateadlikult.“

Brennan keeldus nimetamast ühtki USA isikut, kes on Vene ametnikega suhelnud. Et Venemaa kasutab vahendajaid ja muid varjamismeetodeid, ei tea ameeriklased tihti, et isik, kellega nad suhtlevad, esindab Venemaad, teatas Brennan.

Brennan lisas, et Vene agentuurid püüavad pidevalt koguda kompromiteerivat informatsiooni ehk kompromat’i, et šantažeerida USA ametnikke reetmisele. Viimased ei saa Brennani sõnul isegi aru, et on sel teel, enne kui on hilja. Washington Post peab seda märkust Trumpi endisele rahvusliku julgeoleku nõunikule Michael Flynnile suunatuks.

Brennanilt küsiti ka ülisalajase informatsiooni avaldamise kohta Trumpi poolt Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile ja suursaadikule Sergei Kisljakile. Brennan ütles, et CIA on mõnikord teavitanud Kremlit terrorivandenõudest, kuid andis mõista, et Trump rikkus olulisi reegleid. Brennani sõnul antakse tundlikku informatsiooni edasi luureteenistuste kaudu, mitte välisministritele ja suursaadikutele.

Brennan tunnistas ka, et oli esimene, kes Venemaa kõrge ametnikuga USA valimistesse sekkumise jutuks võttis. Eelmise aasta augustis rääkis ta telefoni teel Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) juhi Aleksandr Bortnikoviga ja hoiatas, et sekkumine annab tagasilöögi ja kahjustab Venemaa suhteid USA-ga. Bortnikov eitas sekkumist Brennani sõnul kahel korral, kuid lubas sõnumi Venemaa presidendile Vladimir Putinile edasi anda.