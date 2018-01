CIA direktor Pompeo: Venemaa võtab sihikule ka USA tänavused vahevalimised

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Mike Pompeo usub, et Venemaa võtab sihikule ka hiljem sel aastal toimuvad USA vahevalimised. Pompeo ütles intervjuus BBC-le, et Venemaa õõnestustegevuses Euroopas ja USA-s ei ole olnud märkimisväärset kahanemist.

Pompeol on CIA-st president Donald Trumpi ajal selge visioon.

„Me oleme maailma parim spionaažiteenistus,” ütles Pompeo. „Me läheme kohale ja teeme oma kõige neetuma, et varastada Ameerika rahva nimel saladusi. Ja ma tahtsin tagasi eduseisu saada.”

Aasta ametis olnud Pompeo ütles, et tema missioon on olnud CIA köidikutest ja koormast vabastada.

Tegemist on agentuuriga, mis tegutseb etteennustamatus maailmas, kus luurehinnangud ei pruugi olla mitte ainult sõjalise tegevuse, vaid ka poliitiliste tülide aluseks.

Kuigi on olnud terrorismivastast koostööd (CIA aitas eelmisel aastal ära hoida terroriakti Peterburis), peab Pompeo Venemaad endiselt eeskätt vastaseks ning jagab paljude Euroopa riikide muret Venemaa õõnestustegevuse pärast. „Ma ei ole näinud nende tegevuse märkimisväärset kahanemist,” ütles Pompeo.

Küsimusele, kas see mure laieneb ka eesseisvatele USA vahevalimistele novembris, vastas Pompeo: „Loomulikult. Mul on kõik ootused, et nad jätkavad selle üritamist, aga ma olen kindel, et Ameerika suudab läbi viia vabad ja ausad valimised ja et me surume vastu viisil, mis on piisavalt jõuline, et nende mõju meie valimistele ei oleks suur.”

Pompeo sõnul tegeleb USA Venemaa õõnestustegevusele vastuseismisega. Osa sellest tööst ei ole CIA ülesanne, näiteks inimeste aitamine informatsiooniallikate kontrollimisel.

Luurekogukond osaleb aga õõnestustegevuse taga olijate tuvastamisel, kasutab tehnilisi vahendeid selle mahasurumiseks ning püüab Venemaad heidutada.

President Trump on väiteid Venemaa sekkumise kohta tõrjunud, mis on teravas kontrastis USA luurekogukonna järeldustega. Kas CIA direktor peab seetõttu nööri mööda kõndima?

„Ma ei kõnni nööre mööda. Ma tegelen tõega,” vastas Pompeo. „Me esitame pea iga päev isiklikult presidendile kõige viimistletuma tõe, mida me CIA-s teame.”

„Ta on väga keskendunud selles mõttes, et ta on uudishimulik faktide suhtes, mida me esitame. Ta on uudishimulik selles mõttes, et tahab mõista, miks me neisse usume,” selgitas Pompeo.

Raamatus „Fire and Fury” esitatud väidete suhtes Trumpi vaimsete võimete kohta on Pompeo tõrjuv.

„See on absurdne. Ma ei ole seda raamatut lugenud. Ma ei kavatsegi seda teha,” ütles Pompeo.

„Väide, et president ei tegele asjadega ja tal ei ole nendest tähtsatest küsimustest aimugi, on ohtlik ja vale ning mind teeb kurvaks, et keegi on kulutanud aega sellise ila kirjutamiseks,” lisas Pompeo.

Pompeo väitis, et Trumpi avalikud sõnavõtud Twitteris on aidanud Põhja-Korea juhile ja teiste riikide juhtidele kohale viia sõnumit praeguse olukorra ohtude kohta.

„Kui te näete seda keelt, mida president kasutamiseks valib, siis sellele on palju publikuid ja... ma kinnitan teile, et Kim Jong-un mõistab sõnumit, et Ameerikal on tõsi taga,” ütles Pompeo.

Põhja-Korea tuumaprogramm on igal juhul päevakorras kõrgel kohal.

„Me räägime sellest, et tal on võime toimetada tuumarelvad Ühendriikidesse käputäie kuude pärast,” ütles Pompeo. „Meie ülesanne on Ühendriikide presidendi varustamine luureandmetega, mis annavad talle rea võimalusi selle riski mahavõtmise jätkamiseks mittediplomaatiliste vahenditega.”

Pompeo sõnul on president ja USA kõrgemad ametiisikud teadlikud, et täiemõõduline konflikt võib viia ulatusliku hävingu ja inimeste hukkumiseni.