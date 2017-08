Charlottesville´is õppinud eestlane: see on üks lõunaosariikide liberaalsemaid linnu, sõbralik ja idülliline

1990.-tel Virginia ülikoolis õppinud Yrjö Ojasaare sõnul on nädalavahetusel paremäärmuslasest terroristi rünnaku ohvriks langenud Charlottesville idülliline ülikoolilinn, mis meenutab väga Tartut.

„Ilusad mäed, ajaloolised hooned – [istandus] Monticello on isegi USA 5-sendise peal, ülikoolilinnakus on ikka veel alles Edgar Allan Poe tuba,“ meenutas Ojasaar. „Üks kõige sõbralikumaid ja ilusamaid linnasid, kus olen USA-s elanud.“

Ojasaar märkis, et ülikoolilinnana on Charlottesville märksa liberaalsem kui tüüpiline lõunaosariikide linn. Ka USA tippülikoolide hulka kuuluv Virginia ülikool, kus paremäärmuslased reede õhtul tõrvikurongkäigu korraldasid, on tema sõnul liberaalide kants. „Pakuks, et tegemist on palju liberaalsema kooliga kui näiteks Tartu Ülikool,“ ütles ta. Samal põhjusel leidus lõunaosariikide kindrali Robert E. Lee kuju teisaldamise vastu protestijate seas väga vähe ülikooli õppureid. Enamik ülikooli territooriumi läbinud tõrvikumarsil osalenutest oli sisse sõitnud mujalt.

Virginia ülikooli territooriumil toimunud tõrvikumarss Foto: AP

„Sellised ekstreemsused on imporditud,“ ütles Ojasaar. Ta usub, et ka Lee ise ei oleks toimuvat heaks kiitnud. „Kohalikud, kes natunegi on lugenud, saavad aru, et Lee ei ole viha sümbol. Selle asemel, et kodusõja lõpus edasi võidelda ja kaotada, alistus ta Põhja kindralitele.“

Ojasaar meenutas sellega seoses kindral Lee repliiki ühele kaotusest masendunud lõunaosariiklasele. „Proua, ärge õpetage oma poegi Ühendriikide valitsust vihkama,“ ütles Lee. „Pidage meeles, et me oleme nüüd üks riik. Hüljake siinsed vastasseisud ja kasvatage oma poegadest ameeriklased.“