Lasud kostsid koolihoone neljandalt korruselt, õpilastele on antud korraldus peitu pugeda.

Esialgseil, kinnitamata teateil on tulistatud kahte õpilast, FOX Newsi teatel on mõlemad surnud. Kurjategija (kes kannab sinapikarva pükse ja sinist pusa) on põgenenud, teda aetakse taga helikopterite abiga.