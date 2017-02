CBS News: Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Flynni töökoht on ohus

USA presidendi Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni töökoht on ohus, teatas telekanal CBS News pühapäeva õhtul.

CBS News teatab, et Flynni valetamine vestluste kohta Venemaa suursaadikuga, mis puudutasid president Barack Obama administratsiooni Venemaa-vastaseid sanktsioone, on sügavalt kahjustanud Flynni suhteid asepresident Mike Pence’iga.

Kaks olukorrast otsest informatsiooni omavat allikat ütlesid CBS Newsile, et Pence’i on välja vihastanud Flynni vale, mis sundis Pence’i teda kaitsma väidetega, mis on hiljem valedeks osutunud.

Ühe allika sõnul on Pence „vaenlasena väga halb“.

Veel ühe allika sõnul tuleb küsimused Flynni tuleviku kohta esitada Valge Maja personaliülemale Reince Priebusele.

Ajaleht Washington Post kirjutas kolmapäeval, et Flynn rääkis enne Obama ametist lahkumist Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga, ning kui tema käest küsiti, kas arutati ka sanktsioone, vastas Flynn: „Ei.“

Neljapäeval näis Flynn aga sellest eitusest taganevat. Tema pressiesindaja ütles Washington Postile, et Flynn „andis mõista, et kuigi ta ei mäleta sanktsioonide arutamist, ei saa ta olla kindel, et see teema ei tulnud kunagi jutuks“.

Flynni töökohale jäämine on ühe allika sõnul nüüd lahtine küsimus. Valge Maja on aga sama närviline ka Flynni ametist vabastamise suhtes enne Kanada peaministri Justin Trudeau ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu visiite.