Carles Puigdemont loobus püüetest uuesti Kataloonia presidendiks saada

Belgias viibiv ja Hispaanias tagaotsitav Kataloonia endine president Carles Puigdemont loobus eile kavatsusest uuesti presidendiks saada, et regiooni poliitiline kriis patiseisust välja tuua.

„Ma ei esita ennast regiooni presidendiks nimetamise kandidaadiks,” ütles Puigdemont Belgias tehtud ja sotsiaalmeediasse postitatud videos, vahendab AFP.

55-aastane Puigdemont kutsus valima uut kandidaati nii kiiresti kui võimalik Kataloonia separatistliku bloki hulgast, mis võitis detsembrikuised valimised.

See võib sillutada teed funktsioneeriva valitsuse moodustamiseks Kataloonias ja autonoomia tagasisaamiseks Madridilt, mis kehtestas vastuseks Kataloonia eraldumispüüetele otsevalitsemise.

Madrid tervitas Puigdemonti otsust.

Puigdemont teatas, et tema soosik Kataloonia edasise juhi kohale on mõjuka iseseisvusmeelse kodanikeorganisatsiooni Kataloonia Rahvusassamblee (ANC) juht Jordi Sànchez, kes on aga juba üle nelja kuu vangis olnud.

Sànchezit süüdistatakse suurte meeleavalduste õhutamises septembris enne 1. oktoobril toimunud iseseisvusreferendumit.