Californias vangistuses elanud lastel lubati süüa kord päevas ja duši all käia kord aastas

Californias kodus kinni hoitud 13 nälginud last ei näinud peaaegu kunagi päikest ning neil lubati süüa piiratud koguses kord päevas ja käia duši all kord aastas, teatas prokurör eile.

Lapsi väidetavalt peksti, kägistati ja aheldati voodi külge. Neil ei olnud kuid ligipääsu vannitoale, sest neid süüdistati „veega mängimises”, kui nad käsi pesid, vahendab NBC News.

Vanemad ostsid küll prokuröri sõnul mänguasju, kuid lastel ei lubatud nendega mängida ega isegi pakendist välja võtta. Vanemad valmistasid ka kõrvitsapirukat, aga ei lasknud näljastel lastel seda süüa.

Üks tüdruk langes ka isa David Allen Turpini ihara teo ohvriks, teatas California Riverside’i maakonna ringkonnaprokurör Mike Hestrin.

59-aastane David Turpin ja 49-aastane Louisa Turpin end kohtus süüdi ei tunnistanud. Neile määrati 12 miljoni dollari suurune kautsjon.

Mõlemale esitati 12 süüdistust piinamises, seitse süüdistust sõltuva täiskasvanu väärkohtlemises, 12 süüdistust ebaseaduslikus vabaduse võtmises ja kuus süüdistust laste väärkohtlemises, teatas Hestrin. David Turpinile esitati lisaks süüdistus iharas teos lapse suhtes jõudu kasutades.

Loe veel

Seotud lood: Lapsi vangis hoidnud USA abielupaar ei lasknud kunagi kedagi külla

Laste väärkohtlemine algas väidetavalt siis, kui Turpinid elasid Texases Fort Worthis ja ägenes, kui nad 2010. aastal Californiasse kolisid. Kuni 2014. aastani elasid nad Murrieta linnas ja kolisid siis Perrisesse, mis asub Los Angelesest 113 kilomeetrit kagus.

Väärkohtlemine sai alguse hooletusse jätmisena, kuid muutus tõsiseks, kõikehõlmavaks laste väärkohtlemiseks, teatas Hestrin.

Turpinid kasutasid laste kinnisidumiseks kõigepealt köisi, kuid läksid siis üle kettidele.

Kõik lapsed on sündinud haiglates, kuid hiljem ei käinud nad peaaegu kunagi arsti juures ega ole kunagi külastanud hambaarsti. „Need isikud magavad kogu päeva ja on üleval kogu öö,” ütles Hestrin, kelle sõnul läksid Turpinid tavaliselt magama hommikul kella nelja ja viie vahel.

Varem teatas õiguskaitseorganite esindaja NBC Newsile, et lastel lubati kaks korda aastas duši all käia. Hestrin ütles, et vaid ühe korra aastas.

Hestrini sõnul oli üks väheseid asju, mida vanemad lastel teha lubasid, päevikute pidamine. Neid on leitud sadu ja neist saavad tugevad tõendid majas toimunu kohta.

Lapsed pidid Hestrini sõnul olema koduõppel, kuid nad on maailma asjadest nii vähe teadlikud, et mitmed lapsed ei teadnud, kes on politseinik.

Muir Woods Roadil asetseva maja saladused hakkasid päevavalgele tulema pühapäeval, kui Turpinite 17-aastane tütar ja tema noorem õde läbi akna põgenesid. Üks neist pöördus hirmu tõttu tagasi.

Vanem tüdruk liikus aga edasi ja helistas majast leitud mobiiltelefonilt hädaabinumbrile, teatas Hestrin, kelle sõnul oli tüdruk põgenemist kavandanud kaks aastat.

Ainus laps, kes ei paistnud väärkoheldud, oli noorim, kaheaastane tüdruk, kes sai piisavalt süüa. Näiteks 29-aastane tütar kaalus vaid 37 kilogrammi.

Kui politsei majja sisenes, leiti 22-aastane laps ühe mööblitüki külge aheldatuna ja veel kahel oli õnnestunud ahelatest vabaneda. Toad lehkasid uriini järele.

Hestrini sõnul lubati vaid ühel poisil koolis käia, kuid ema käis tal alati kaasas.

Kõik lapsed vanuses 2-29 paigutati haiglatesse tõsise alatoitumise ravimiseks.

Uurijad üritavad välja selgitada, kas laste vangis hoidmise ja väidetava piinamise juures mängis rolli usk. Väiksemad lapsed on olnud viisakad ja koostööaltid, kuid ei ole suutnud ütlusi anda. Neid üritatakse saada täiskasvanud ohvritelt.