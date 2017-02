Californias kukkus väikelennuk elumajade peale: neli inimest hukkus

Neli inimest viiest hukkus esmaspäeval, kui väikelennuk kukkus elamupiirkonda Californias Riverside'i linnas, vahendab CNN.

Väikelennuk Cessna 310 kukkus umbes ühe kilomeetri kaugusel Riverside'i lennujaamast, ütles Föderaalse Lennuameti pressiesindaja Ian Gregor. Lennuk oli teel Riverside'ist San Jose'sse.

Riverside'i päästeosakonna juht Michael Moore ütles, et lennuk, millel oli viis inimest pardal, murdus pooleks kui ta tabas kahte elumaja, kus sees olid teadaolevalt ka inimesed.

Moore ütles, et lennukireisijad olid teel Lõuna-Californias toimuvalt ergutusvõistluselt koju San Jose'sse. On teada, et lennukis oli perekond- kaks täiskasvanut ja kolm teismelist.

Üks lennukil olnud teismeline jäi ellu ja ta viidi ravile Riverside'i haiglasse väiksemate vigastustega.

https://www.instagram.com/p/BRCYY0aByxd/