Californias hukkus maastikupõlengus üks inimene, tuli noolib 92 000 elanikuga linna

USA California osariigi põhjaosas puhkes kohaliku aja järgi eile õhtul plahvatuslikult maastikupõleng, mis hüppas üle Sacramento jõe ja tappis buldooserijuhi, teatasid võimud. Samal ajal tuli Lõuna-Californias 3000 inimest evakueerida, kui tahtlikult süüdatud põleng muutus nii võimsaks, et tekitas oma ilmasüsteemi.

California kuberner Jerry Brown kuulutas välja eriolukorra Shasta maakonnas põhjas ja Riverside’i maakonnas lõunas, vahendab NBC News.

Carri põleng Shasta maakonnas liikus nii kiiresti, et nullis tuletõrjujate alates esmaspäevast tehtud pingutused ja hakkas noolima 92 000 elanikuga Reddingi linna serva.

California tuletõrje teatas, et vaatamata enam kui 1700 tuletõrjuja pingutustele põlenguala laienes.

Tuletõrje kinnitas eile õhtul, et hukkus kustutustöödel osalenud buldooserijuht. Hävinud on 15 ehitist ja veel viis on kahjustada saanud.

Reddingis oli eile õhtul 1830 inimest ilma elektrita.

Mitmest Reddingi osast evakueeriti elanikud.

Riverside’i maakonnas süütas niinimetatud Cranstoni põlengu San Jacinto mägedes San Bernardino rahvuspargis Los Angelesest idas tahtlik süütaja.