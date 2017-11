California tulistamises hukkus neli inimest, tulistajal ei õnnestunud aga koolimajja siseneda

Relvastatud mees tappis Põhja-Californias kohaliku aja järgi eile hommikul neli inimest, kuid palju suuremad tapatalgud õnnestus ära hoida, sest mehel ei õnnestunud koolimajja siseneda.

Rancho Tehama algkooli personal tegutses kiiresti, kui kuulis vahetult enne tundide algust lähedal tulistamist, teatas Tehama maakonna šerifi asetäitja Phil Johnston, vahendab CNN.

Uksed lukustati ning lapsed varjusid laudade alla.

Tulistaja, kelle politsei tappis teises kohas, rammis varastatud pikapiga läbi kooli lukustatud väravate, kõndis kooli hoovi ja tulistas akendesse ja seinu.

Ta proovis ka uksi, kuid sisse ei pääsenud. Umbes kuue minuti pärast ta lahkus vihasena.

Üks õpilane sai tulistamises haavata ja tema seisund on stabiilne. Mõned said viga lennanud klaasitükkidest.

„Ma pean ütlema, et see intsident, nii traagiline ja halb, kui see ka ei ole, oleks võinud olla nii palju hullem,” ütles Johnston, kes kiitis kooli personali kiiret mõtlemist.

Tulistamine, mis koolis häire esile kutsus, leidis aset, kui kahtlusalune tulistas autost teisi autosid, olles kooli poole teel.

Tulistaja täpsed motiivid ei ole selged, kuid ajendiks võis olla tüli naabriga, kes leiti surnuna. Kokku tulistas mees seitsmes kohas.

Tulistaja valis nähtavasti enamiku ohvritest suvaliselt, sihtides aeg-ajalt mööduvaid autosid ja maju.

Vähemalt kümme inimest sai haavata või viga.

Johnstoni sõnul on tulistajal olnud varasemaid kokkupuuteid õiguskaitseorganitega.