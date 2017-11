California tulistaja tappis ka oma naise, kelle laip leiti põranda alt

Põhja-Californias nelja inimese mahalaskmises süüdistatav Kevin Neal alustas tapatalguid oma naise mahalaskmisest ja peitis surnukeha kodus põranda alla, teatas politsei eile.

Neal ründas ka algkooli, mis aga suudeti lukustada ja kuhu ta sisse ei pääsenud, mis ilmselt hoidis ära suurema verevalamise, vahendab NBC News.

„Me otsisime tema naist, ei suutnud teda eile leida,” ütles Tehama maakonna šerifi asetäitja Phil Johnston. „Me tegime ta surnukeha asukoha kindlaks, see oli peidetud elamu põranda alla.”

Johnstoni sõnul usub politsei, et naine tapeti esmaspäeval.

„Me oleme kindlad, et ta mõrvas naise, lasi ta maha ... sõna otseses mõttes pani ta surnukeha põrandasse, kattis selle kinni,” ütles Johnston.

44-aastane Neal oli kautsjoni vastu vabastatud pärast süüdistuse esitamist naabri pussitamises.

Kõik tema ohvrid olid täiskasvanud. Kümne vigastatu hulgas on aga seitse last, sealhulgas neli, kes said viga koolis, mida Neal ründas. Mujal sai viga kaheaastane laps.

Üks laps koolis sai kuuliga pihta ja on raskes seisundis. Teisi tabasid lennanud klaasitükid.

Võimaliku motiivi kohta ütles Johnston: „Ma arvan, et ta tahtis tappa nii palju inimesi, kui suudab.”