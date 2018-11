California tulekahjus on nüüd kadunud juba üle 1000 inimese

Butte´i maakonna šerifi Kory Honea sõnul on siiski lootust, et tegelik kadunute arv on mõnevõrra väiksem. „Info, mida ma teile annan, tugineb toorandmetele ja on tõenäoline, et osa nimesid on nimekirja sisestatud topelt,” ütles šerif. Samuti rõhutavad võimud, et osa nimekirja kantud isikutest võivad olla ohutus kohas, kuid ei tea, et neid otsitakse või ei saa endast märku anda.

Tulekahju nimega Camp Fire on hävitanud asulaid, metsa- ja põllumaad 57 000 hektari ulatuses. Muu hulgas põles maha suurem osa 27 000 elanikuga Paradise´i linnast. California tuletõrjeameti teatel on umbes 50% tulekahjust kontrolli alla võetud. Võimude hinnangul suudetakse tulekahjule piir panna alles novembri lõpuks.

Osariigis möllab samal ajal veel mitu väiksemat põlengut. Ventura maakonnas on põleng nimega Woolsey Fire tapnud kolm inimest.