California baaritulistamises hukkus vähemalt 12 inimest, sealhulgas tulistaja

Politsei teatel sai veel vähemalt kümme inimest haavata.

Kui tulistamine Borderline Bar & Grillis kohaliku aja järgi kella 23.20 ajal algas, heitsid tantsinud inimesed põrandale pikali ning peitsid end toolide ja lettide taha. Lõhuti ka aknad, et välja pääseda.

Baaris oli sel hetkel umbes 200 inimest.

Tulistamises hukkunute hulgas oli ka Ventura maakonna šerifiabi Ron Helus, kes püüdis koos kohaliku liikluspolitseinikuga tulistamise ajal baari siseneda, kuid sai mitu korda pihta. 29-aastase staažiga seersant pidi järgmisel aastal pensionile minema.

Kahtlusalune, kelle nime pole öeldud, leiti baarist surnuna, teatas šerif Geoff Dean, kes ei osanud öelda, kas tulistamine oli seotud terrorismiga. Deani sõnul oli vaatepilt baaris õudne, igal pool oli verd.

Kui šerifiabid sündmuskohale jõudsid, käisid endiselt lasud.

Baaris olnud Holden Harrah ütles CNN-ile, et tulistaja kõndis sisse ja avas sekundite pärast tule.

„See tüüp lihtsalt tuli eikusagilt ja võttis välja relva ja tulistas inimesi Californias Thousand Oaksis,” ütles Harrah. „Ja see on asi, mis mulle pähe ei mahu, see on tõesti turvaline piirkond.”

Baar asub mõne miili kaugusel California luteri ülikoolist ja on populaarne sealsete tudengite hulgas. Eile õhtul koguneti sinna kolledži kantriõhtule.

Thousand Oaks asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Los Angelese kesklinnast.