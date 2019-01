"Bye-bye! Täielik ajaraisk!" Trump jalutas minema läbirääkimistelt piiritara üle

President lõpetas kohtumise Nancy Pelosi ja Chuck Schumeriga, kui nood püsisid oma seisukoha juures ehk polnud nõus andma oma nõusolekut Trumpi soovitud USA-Mehhiko piiritara ehituse rahastamiseks.

Twitteri-säutsus nimetas Trump kohtumist "täielikuks ajaraiskamiseks".

"Küsisin, mis juhtub 30 päeva jooksul, kui ma kiiresti tööseisaku lõpetan - kas annate nõusoleku piiriplaanile? Nancy vastas eitavalt. Ma ütlesin "bye-bye", miski muu ei tööta."

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!